Charte a Aktie
WKN DE: A2AJX9 / ISIN: US16119P1084
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Charter A legt Quartalsergebnis vor
Charter A stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Charter A noch ein Gewinn pro Aktie von 8,34 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Charter A in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 13,50 Milliarden USD im Vergleich zu 13,67 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,98 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 36,21 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 54,19 Milliarden USD, gegenüber 54,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
|
20:04
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
18:01
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
16:03
|S&P 500-Titel Charter A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Charter A von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
16:01
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
05.11.26
|Ausblick: Charter A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.10.26
|S&P 500-Wert Charter A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Charter A von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.10.26
|Börse New York: S&P 500 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
26.10.26
|Optimismus in New York: So bewegt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Charter Inc (A) (Charter Communications)
Aktien in diesem Artikel
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|107,94
|-3,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.