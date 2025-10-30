Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Analysten-Erwartungen
|
30.10.2025 23:25:00
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Intesa Sanpaolo öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
4 Analysten schätzen, dass Intesa Sanpaolo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 49,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,70 Milliarden EUR gegenüber 13,17 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,480 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,49 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 52,39 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
