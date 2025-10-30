Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Analysten-Erwartungen 30.10.2025 23:25:00

Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Intesa Sanpaolo-Bilanz.

Intesa Sanpaolo öffnet am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen, dass Intesa Sanpaolo für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,133 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten eine Verringerung von 49,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,70 Milliarden EUR gegenüber 13,17 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,536 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,480 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,49 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 52,39 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Intesa Sanpaolo-Aktie trotzdem im Minus: Erfolgreiches erstes Quartal
Intesa Sanpaolo-Aktie auf 18-Jahres-Hoch: Gewinn übertrifft Erwartungen
Intesa Sanpaolo mit besserem Ergebnis als erwartet - Aktie legt zu

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com,Quka / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.mehr Nachrichten