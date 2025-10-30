Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,36 Prozent schwächer bei 4 769,95 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,186 Prozent leichter bei 4 778,38 Punkten in den Handel, nach 4 787,29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 784,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 758,20 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0,474 Prozent zurück. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 30.09.2025, den Wert von 4 633,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 518,56 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 4 367,68 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,94 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 921,71 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Airbus SE (+ 3,10 Prozent auf 214,75 EUR), Rolls-Royce (+ 1,21 Prozent auf 11,74 GBP), GSK (+ 0,91 Prozent auf 17,68 GBP), BP (+ 0,83 Prozent auf 4,45 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 0,81 Prozent auf 5,70 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Telekom (-2,77 Prozent auf 27,36 EUR), Rio Tinto (-1,60 Prozent auf 54,57 GBP), AstraZeneca (-1,45 Prozent auf 123,78 GBP), Diageo (-1,37 Prozent auf 17,31 GBP) und Nestlé (-1,36 Prozent auf 77,40 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 694 459 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 356,360 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,60 erwartet. BNP Paribas-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,53 Prozent gelockt.

