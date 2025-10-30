ASML NV Aktie
|STOXX 50-Performance im Fokus
|
30.10.2025 09:29:27
Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start leichter
Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,25 Prozent tiefer bei 4 775,17 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,186 Prozent leichter bei 4 778,38 Punkten, nach 4 787,29 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 770,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 778,90 Punkten lag.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,365 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2025, den Wert von 4 633,23 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 4 518,56 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 30.10.2024, den Stand von 4 367,68 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,06 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 921,71 Zählern.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 2,33 Prozent auf 213,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,73 Prozent auf 5,70 EUR), SAP SE (+ 0,45 Prozent auf 225,30 EUR), Zurich Insurance (+ 0,39 Prozent auf 571,20 CHF) und UniCredit (+ 0,32 Prozent auf 63,48 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Diageo (-2,42 Prozent auf 17,13 GBP), Rio Tinto (-1,44 Prozent auf 54,66 GBP), GSK (-1,31 Prozent auf 17,29 GBP), HSBC (-1,17 Prozent auf 10,61 GBP) und Richemont (-0,99 Prozent auf 160,25 CHF).
STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 688 411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 356,360 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
