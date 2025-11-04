Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Quartalszahlen voraus 04.11.2025 23:25:00

Ausblick: Vonovia-Aktie stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Das sind die Prognosen der Experten für das kommende Zahlenwerk von Vonovia SE.

Vonovia SE wird am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,480 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 EUR erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 831,0 Millionen EUR aus - eine Minderung von 51,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,72 Milliarden EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,94 EUR aus. Im Vorjahr waren -1,090 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 3,39 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 5,13 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

10:32 Vonovia Buy UBS AG
09:50 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Vonovia Buy Warburg Research
08:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
