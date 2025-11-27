Vonovia Aktie

26,39EUR 0,10EUR 0,38%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 09:29:35

Vonovia SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Sowohl in einem jüngsten Gespräch als auch auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt habe sich der Immobilienkonzern zu seinen Dekarbonisierungszielen bekannt, schrieb Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neben der Urbanisierung und dem demographischen Wandel sei dies der dritte Megatrend am deutschen Wohnimmobilienmarkt. Die Finanzziele für 2026 erschienen erreichbar./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 06:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26,28 € 		Abst. Kursziel*:
56,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,36%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten