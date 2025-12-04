Vonovia Aktie

25,44EUR -0,09EUR -0,35%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

04.12.2025 12:29:42

Vonovia SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 39,30 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Vonovia profitiere von Infrastrukturinvestitionen und dem EU-Klimafonds./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
25,46 € 		Abst. Kursziel*:
45,33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45,44%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

