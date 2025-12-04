Vonovia Aktie
|25,44EUR
|-0,09EUR
|-0,35%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 39,30 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Erholungspfad ziehe sich länger hin, und müsse man strategisch vorgehen, schrieb Jonathan Kownator am Donnerstag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Immobilienkonzerne. Entscheidendes Thema werde Inflation, wobei besonders der Einfluss Künstlicher Intelligenz kritisch beäugt werde hinsichtlich Investitionen in KI vs. Produktivitätszuwächse. Vonovia profitiere von Infrastrukturinvestitionen und dem EU-Klimafonds./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,46 €
|
Abst. Kursziel*:
45,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,44%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
03.12.25
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vonovia SE-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
01.12.25
|Deutsche Bank AG beurteilt Vonovia SE-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)