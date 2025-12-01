Vonovia Aktie
|25,74EUR
|-0,42EUR
|-1,61%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vonovia von 30 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler setzt in seinem am Montag veröffentlichten Branchenausblick auch 2026 eher auf Unternehmen, die sich auf Gewerbeimmobilien spezialisieren als jene mit Schwerpunkt Wohnimmobilien. Dabei geht er von der prognostizierten Wirtschaftserholung aus sowie steigenden Erwartungen an die Langfristzinsen. Seine Favoriten heißen Merlin, Gecina und CTP./ag/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Hold
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
28,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26,00 €
|
Abst. Kursziel*:
7,69%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,78%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
28.11.25
|Börse Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
28.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.11.25
|EQS-NVR: Vonovia SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
28.11.25
|EQS-NVR: Vonovia SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.11.25
|Vonovia SE-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Buy (finanzen.at)
|
26.11.25
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|27.11.25
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|25,73
|-1,64%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:01
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|08:49
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Deutsche Wohnen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Instone Real Estate Group Hold
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Inditex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:57
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:18
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|AB InBev Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.11.25
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|28.11.25
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG