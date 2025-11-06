Vonovia Aktie
|25,40EUR
|-0,04EUR
|-0,16%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
