Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|
20.11.2025 14:53:13
Baker Hughes Bags Order For 1.3GW Aeroderivative Gas Turbines
(RTTNews) - Baker Hughes Co. (BKR), an energy technology company, announced on Thursday that it has bagged an order from Dynamis Power Solutions, LLC, a provider of mobile power plants, to supply 25 aeroderivative gas turbines totaling 1.3GW for mobile power generation.
These 25 aeroderivative gas turbines, including LM2500, LM6000 and LM9000, will be used for mobile power generation across a range of oil and gas applications.
Dynamis will package gas turbines and generators in its mobile power solutions.
Under the terms, Dynamis will package ten of Baker Hughes' efficient and dry low emissions LM9000 gas turbines in a new offering, the DT70- 70 MW, which will total 700MW of gas turbine power generation capacity.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baker Hughes Inc.mehr Nachrichten
|
18.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
17.11.25
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
14.11.25
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.11.25
|S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schwächelt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
03.11.25
|S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Baker Hughes Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|42,31
|2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.