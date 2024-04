Barclays Capital gibt Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Underweight

Das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Barclays Capital-Analyst Paul May unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat Vonovia nach dem Quartalsbericht auf "Underweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Zahlen des Immobilienkonzerns zeichneten ein positives Bild, die Details hingegen weniger, schrieb Analyst Paul May am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er monierte, dass Vonovia an seinem Ausblick festhält. Lediglich die angehobene Wachstumsprognose für die Mieteinnahmen sei ermutigend.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 27,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 26,74 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 726 462 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 4,3 Prozent zurück. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren.

