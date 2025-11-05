Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Bewertung im Fokus 05.11.2025 10:37:51

Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Vonovia SE-Aktie durch Warburg Research.

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 39,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Mieteinnahmen des Immobilienkonzerns seien solide gewesen, schrieb Simon Stippig am Mittwoch. Insgesamt sieht er attraktives Wachstum bei aktuell günstiger Aktienbewertung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Vonovia SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 10:21 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 25,38 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 55,24 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Vonovia SE-Aktie belief sich zuletzt auf 963 520 Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 13,4 Prozent ein. Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Vonovia SE

