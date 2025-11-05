Vonovia Aktie
|25,50EUR
|-0,10EUR
|-0,39%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,51 €
|
Abst. Kursziel*:
45,04%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,10%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|25,48
|-0,47%
