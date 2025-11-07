Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Aktieneinstufung
|
07.11.2025 14:43:55
Vonovia SE-Analyse: Vonovia SE-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia mit einem fairen Aktienwert von 36,60 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Wohnimmobilienkonzern am Freitag einen soliden Neunmonatsbericht. Erste Signale für 2026 stellten weiteres Wachstum in Aussicht.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Vonovia SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Vonovia SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 14:27 Uhr um 0,9 Prozent auf 25,17 EUR ab. Zuletzt wechselten 1 028 854 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 fiel die Aktie um 14,2 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
