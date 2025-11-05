UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu.

Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,51 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1 182 547 Stück. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 13,0 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 05.11.2025 wird Vonovia SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.

