Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Rating im Fokus
|
05.11.2025 11:22:47
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu.
Aktienbewertung im Detail: Die Vonovia SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:06 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 25,51 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 45,04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE-Aktien beläuft sich auf 1 182 547 Stück. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 13,0 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 05.11.2025 wird Vonovia SE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2025 gewähren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|25,19
|-1,02%
