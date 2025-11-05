Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Zahlen vorgelegt
|
05.11.2025 20:25:41
Vonovia setzt klare Ziele für 2025 und 2026 - Neue Anleihen platziert - Aktie fällt leicht
In den ersten neun Monaten steigerte Vonovia den bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA total) im fortgeführten Geschäft im Vorjahresvergleich um gut 6 Prozent auf rund 2,12 Milliarden Euro. Er lag oberhalb der im Konsens geschätzten 2,109 Milliarden Euro.
Die für Vonovia aus Dividendensicht wichtigste Kennziffer - der bereinigte Vorsteuergewinn (adjusted EBT) - stieg im fortgeführten Geschäft um rund 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro. Je Aktie betrug er 1,76 Euro verglichen mit 1,67 Euro. Der Vorsteuergewinn war eine Punktlandung verglichen mit dem Konsenserwartungen.
Die zweite für die Dividende wichtige Kennziffer, der Operating Free Cashflow (OFCF), kletterte um gut 27 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro von 1,16 Milliarden. Im Konsens waren 1,67 Milliarden geschätzt worden.
Nach Steuern und Dritten ergab sich ein deutlicher Gewinn von 3,15 Milliarden Euro verglichen mit einem Verlust von 547 Millionen im Vorjahr. Im fortgeführten Geschäft betrug der Gewinn 3,08 Milliarden Euro bzw 3,71 Euro je Aktie (Vorjahr minus 0,64 Euro). Ermöglicht wurde dies durch die deutlich verbesserte Neubewertung des Portfolios.
Das Ergebnis aus der Bewertung von Immobilien, die als Investment Properties gehalten werden, belief sich bei Vonovia in den ersten neun Monaten auf 516,2 Millionen Euro nach minus 1,43 Milliarden Euro im vergleichbaren Neunmonatszeitraum 2024.
Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR
Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat am Mittwoch drei Serien von Euro-Bonds mit einem Gesamtvolumen von 2,25 Milliarden Euro und Laufzeiten von 7, 11 und 15 Jahren am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihen mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 3,96 Prozent waren laut DAX-Konzern 3,4-fach überzeichnet. Die Emissionserlöse sollen vornehmlich für ein Rückkaufangebot unbesicherter Euro-Anleihen mit Fälligkeiten bis 2027 verwendet werden. Der Höchstannahmebetrag des Rückkaufangebots ist dabei auf das Volumen der neuen Anleihenemission begrenzt.
Vonovia behält sich den weiteren Angaben zufolge das Recht vor, Teile der Emissionserlöse zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten zu verwenden, sofern das Fälligkeitsprofil dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
So reagiert die Vonovia-Aktie
Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien von Vonovia konnten sich nach der Quartalsbilanz des Unternehmens am Mittwoch nicht so recht für eine Richtung entscheiden
Im XETRA-Handel gab der Kurs der Aktie zunächst nach, drehte dann aber wieder in Plus. Letztlich gab sie jedoch wieder um 1,17 Prozent auf 25,28 Euro ab. Die Papiere waren im Vorfeld der Quartalszahlen von über 28 Euro auf unter 26 Euro gefallen.
Analyst Neil Green von JPMorgan attestierte der Immobiliengesellschaft ein solides Ergebnisziel für das laufende Jahr. Zudem lägen die Wachstumsziele für das bereinigte operative Ergebnis (Ebt) 2026 über seinen Annahmen.
Auch die Aussagen zur Bewertung des Portfolios seien positiv, so der Experte in einer ersten Einschätzung.
DOW JONES / dpa-AFX Broker
