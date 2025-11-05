Vonovia Aktie


05.11.2025 09:50:22

Vonovia SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Abschwächung im dritten Quartal dürfte das zweite Halbjahr das erste wachstumsseitig abhängen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch. Die Ziele für 2026 lägen im Rahmen seiner Erwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10:32 Vonovia Buy UBS AG
09:50 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 Vonovia Buy Warburg Research
08:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:31 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
15:08 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
14:52 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:22 BP Sector Perform RBC Capital Markets
13:58 Fresenius Medical Care Kaufen DZ BANK
13:37 NORMA Group Add Baader Bank
13:36 Nemetschek Overweight Barclays Capital
13:14 Philips Overweight Barclays Capital
13:13 Nordex Equal Weight Barclays Capital
13:13 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:12 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
13:01 AT & S neutral