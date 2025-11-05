Vonovia Aktie
|25,50EUR
|-0,10EUR
|-0,39%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Abschwächung im dritten Quartal dürfte das zweite Halbjahr das erste wachstumsseitig abhängen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard am Mittwoch. Die Ziele für 2026 lägen im Rahmen seiner Erwartungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
31,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
25,30 €
|
Abst. Kursziel*:
24,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,53%
|
Analyst Name::
Pierre-Emmanuel Clouard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
11:22
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
10:44
|ROUNDUP: Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
10:43
|Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
10:37
|Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
10:05
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:27
|Vonovia-Chef fordert Reform der Mietpreisbremse (dpa-AFX)
|
08:23
|AKTIE IM FOKUS: Vonovia auf Erholungskurs (dpa-AFX)
|
07:07
|Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen (dpa-AFX)
Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen
|10:32
|Vonovia Buy
|UBS AG
|09:50
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|08:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Vonovia Buy
|UBS AG
|09:50
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|08:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|Vonovia Buy
|UBS AG
|09:50
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|08:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|25,34
|-1,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:22
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|13:36
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:12
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|13:01
|AT & S neutral