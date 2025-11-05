Vonovia Aktie

25,31EUR -0,13EUR -0,51%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

05.11.2025 21:50:43

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia nach der Vorlage von Quartalszahlen von 35,50 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern des Immobilienkonzerns habe er seine 2026er Prognose für den Vorsteuergewinn leicht erhöht, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,43 € 		Abst. Kursziel*:
41,57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42,24%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

