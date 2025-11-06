Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Aktie auf dem Prüfstand 06.11.2025 13:19:48

Vonovia SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Vonovia SE-Aktie

Vonovia SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Vonovia SE-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 25,25 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 830 600 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 13,9 Prozent zurück. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten