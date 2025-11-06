Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Aktie auf dem Prüfstand
|
06.11.2025 13:19:48
Vonovia SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Vonovia SE-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 25,25 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 830 600 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 13,9 Prozent zurück. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten
|
05.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Vonovia auf 36 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Vonovia setzt klare Ziele für 2025 und 2026 - Neue Anleihen platziert - Aktie fällt leicht (finanzen.at)
|
05.11.25
|Vonovia platziert Anleihen mit Gesamtvolumen von 2,25 Mrd EUR (Dow Jones)
|
05.11.25
|UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie (finanzen.at)
|
05.11.25
|ROUNDUP: Vonovia will auch 2026 operativ mehr verdienen - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
05.11.25
|Investment-Tipp Vonovia SE-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)