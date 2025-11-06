Vonovia SE-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Vonovia SE-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine sorgfältige Analyse der Vonovia SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:03 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 25,25 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 18,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 830 600 Vonovia SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 fiel die Aktie um 13,9 Prozent zurück. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2026 terminiert.

