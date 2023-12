BASF-Aktie zieht an: UBS nach "Sell"-Rating nun mit Kaufempfehlung für BASF

Analyst Samuel Perry hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) in der am Mittwoch vorliegenden Studie bis 2025 im Schnitt um 32 Prozent. Die Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Ludwigshafener BASF stockte er um durchschnittlich 7 Prozent auf und liegt hier für 2024/25 nun 13 Prozent über Marktkonsens. Perry setzt vor allem auf einen Aufschwung im Geschäft mit Basischemikalien.

Chemiewerte sind am Mittwoch bei den Anlegern stark gefragt. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals kletterte auf das höchste Niveau seit April 2022. Dabei halfen vor allem Kursgewinne nach Kaufempfehlungen der UBS für BASF und Arkema sowie weitere Zuwächse bei Solvay nach der jüngsten Abspaltung von Syensqo.

BASF erreichten an der Spitze des DAX das höchste Niveau seit August und schafften es damit auf Jahressicht leicht zurück ins Plus. Zum Handelsschluss notierte die BASF-Aktie via XETRA 4,43 Prozent höher bei 47,61 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023

