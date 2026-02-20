BB Biotech Aktie
WKN DE: A0NFN3 / ISIN: CH0038389992
|
20.02.2026 11:11:17
BB Biotech startet optimistisch ins Jahr
Nach dem starken Ergebnis-Momentum im vierten Quartal 2025 schaut das Management von BB Biotech optimistisch auf das laufende Jahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
