BBVA to Start Executing the Nearly €1 Billion Share Buyback Announced Earlier this Year
This Friday, October 31, BBVA is starting the €993 million share buyback program announced earlier this year, which had been pending execution. This buyback is part of the bank’s ordinary shareholder distribution for the 2024 financial year and contributes to the €13 billion BBVA plans to return to shareholders in the short term (€36 billion between 2025 and 2028) in dividends and share buybacks¹.Weiter zum vollständigen Artikel bei Banco Bilbao
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
