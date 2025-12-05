BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Aktie bewertet
|
05.12.2025 14:20:05
Bernstein Research gibt BMW-Aktie Outperform
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BMW-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 14:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 95,44 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 3,60 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 583 431 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 27,5 Prozent nach oben. Am 12.03.2026 dürfte BMW die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|96,36
|3,75%
