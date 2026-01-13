BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktie unter der Lupe
|
13.01.2026 13:52:48
Bernstein Research: Outperform-Note für BASF-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:35 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 44,65 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 14,22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 503 938 BASF-Aktien. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 27.02.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC
