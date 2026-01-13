Bernstein Research: Outperform-Note für BASF-Aktie

Bernstein Research hat eine sorgfältige Analyse der BASF-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. 2026 dürfte schwach starten für den Chemiekonzern, dann aber könnten sich Verbesserungen einstellen, schrieb James Hooper in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:35 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 44,65 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 14,22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 503 938 BASF-Aktien. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 27.02.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 08:35 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.