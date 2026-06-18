BASF Aktie
|48,66EUR
|-0,77EUR
|-1,56%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns dürfte auf Jahressicht um fast ein Drittel gestiegen sein, schrieb Virginie Boucher-Ferte am Donnerstag in einem Ausblick. Damit liegt sie leicht über der durchschnittlichen Erwartung von Analysten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / 07:52 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,61 €
|
Abst. Kursziel*:
23,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.06.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
15.06.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
15.06.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
15.06.26
|DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in BASF von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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12.06.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|30.04.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|BASF Underweight
|Barclays Capital
|09.06.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|48,60
|-1,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:24
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Mutares Buy
|Warburg Research
|09:21
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Erste Group Bank overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:55
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:09
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|BMW Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:03
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|07:03
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|Bayer Buy
|UBS AG
|07:00
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Lenzing buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|17.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.06.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|17.06.26
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.