ASML NV Aktie

ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

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21.09.2026 03:32:19

Better Artificial Intelligence Stock: Arm Holdings vs. ASML

Investors choosing between Arm Holdings (NASDAQ:ARM) and ASML Holding N.V. (NASDAQ:ASML) face a classic dilemma: do you buy the architect of mobile computing or the gatekeeper of advanced chip manufacturing?

Arm licenses its energy-efficient architecture to nearly every chipmaker, while ASML builds the massive machines that print those designs onto silicon. Both companies are critical to the tech ecosystem, but they capture value at different stages of the production cycle and offer distinct financial profiles for investors.

Arm designs the compute platform and licenses high-performance, energy-efficient CPU products to other semiconductor firms. Its technology is currently deployed in more than 350 billion chips, powering over 99% of the world's smartphones. This licensing model allows the company to earn royalties every time a device containing its technology is sold.

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15.09.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
14.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 ASML NV Buy UBS AG
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ASML NV 1 454,40 2,11% ASML NV

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