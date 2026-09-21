ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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21.09.2026 03:32:19
Better Artificial Intelligence Stock: Arm Holdings vs. ASML
Investors choosing between Arm Holdings (NASDAQ:ARM) and ASML Holding N.V. (NASDAQ:ASML) face a classic dilemma: do you buy the architect of mobile computing or the gatekeeper of advanced chip manufacturing?
Arm licenses its energy-efficient architecture to nearly every chipmaker, while ASML builds the massive machines that print those designs onto silicon. Both companies are critical to the tech ecosystem, but they capture value at different stages of the production cycle and offer distinct financial profiles for investors.
Arm designs the compute platform and licenses high-performance, energy-efficient CPU products to other semiconductor firms. Its technology is currently deployed in more than 350 billion chips, powering over 99% of the world's smartphones. This licensing model allows the company to earn royalties every time a device containing its technology is sold.
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Nachrichten zu ASML NV
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18.09.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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18.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
18.09.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
18.09.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 gibt mittags nach (finanzen.at)
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18.09.26
|EURO STOXX 50-Papier ASML NV-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ASML NV von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 454,40
|2,11%
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