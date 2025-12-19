Pfizer Aktie
WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
|
19.12.2025 21:00:00
Better Buy in 2026: Pfizer or Merck?
Pfizer (NYSE: PFE) and Merck (NYSE: MRK) are two pharmaceutical giants that have lagged broader equities this year. Both have delivered unimpressive financial results recently, and are facing a somewhat uncertain medium-term outlook as they seek ways to navigate upcoming patent cliffs.Both could make significant progress toward that goal in 2026, but which one is the better option for investors heading into the new year? Let's find out.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
