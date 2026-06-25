Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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25.06.2026 15:20:00
Better Cloud Infrastructure Play: Alphabet vs. CoreWeave
In the cloud computing world, there are several major players. They range from tech titans like Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) to upstarts like CoreWeave (NASDAQ: CRWV). There are also different focuses, with Alphabet having an AI computing segment but also offering broad cloud computing services, while CoreWeave is completely focused on AI.But which company is the better investment in this space? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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