Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.06.2026 15:20:00

Better Cloud Infrastructure Play: Alphabet vs. CoreWeave

In the cloud computing world, there are several major players. They range from tech titans like Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) to upstarts like CoreWeave (NASDAQ: CRWV). There are also different focuses, with Alphabet having an AI computing segment but also offering broad cloud computing services, while CoreWeave is completely focused on AI.But which company is the better investment in this space? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CoreWeave

mehr Nachrichten