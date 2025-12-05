Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
05.12.2025 11:00:00
Better Stock to Buy: Intel or AMD?
In this deep dive, I reveal whether AMD (NASDAQ: AMD) or Intel (NASDAQ: INTC) has the strongest upside going into 2026. With AI infrastructure momentum, quantum computing breakthroughs, and major partnerships accelerating rapid growth, one of these two may be at the start of a powerful long-term expansion cycle that investors should not ignore.*Stock prices used were the market prices of Nov. 27, 2025. The video was published on Dec. 4, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in New York: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Intel-Aktie unter Druck: Intel rückt offenbar von Plänen zur Abspaltung der Netzwerksparte ab (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse New York: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|35,80
|2,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.