WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

17.11.2025 09:25:00

Billionaire David Tepper Just Sold Out of Intel and Piled Into This Consumer Goods Giant That's Been Hit By Tariffs

It's that time of the quarter when hedge funds file their 13F documents. 13F filings reveal the buys and sells of major SEC-registered hedge funds during the prior quarter, providing insight into the thinking of these big-time investors. One of the most prominent names in the hedge fund world is David Tepper of Appaloosa Management, a renowned value investor with a long track record of outperformance, who's also the current owner of the Carolina Panthers.Tepper made some interesting moves last quarter, trimming several AI and technology-related stocks while adding to beaten-down consumer names, the biggest of which was appliance giant Whirlpool (NYSE: WHR). Whirlpool is now even cheaper today than it was when Tepper bought it, so investors may want to dig into this story further.
Aktien in diesem Artikel

Hit Co.,Ltd. Registered Shs 2 190,00 -0,41%
Intel Corp. 30,50 -0,23%

