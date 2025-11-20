NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

20.11.2025 09:06:00

Billionaire Peter Thiel Dumped His Fund's $100 Million Stake in Nvidia -- and Profit-Taking May Explain Only Part of the Story

For many investors, earnings season represents the pinnacle of each quarter. It marks the six-week period when a majority of S&P 500 companies lift the proverbial hood on their operating results, providing a barometer for Wall Street and investors to gauge the health of corporate America.But a strong argument can be made that Form 13Fs filed with the Securities and Exchange Commission are just as valuable for investors.A 13F is required to be filed no later than 45 calendar days following the end of a quarter for institutional investors overseeing $100 million or more in assets under management. It provides a clear portfolio snapshot that investors can use to determine which stocks, exchange-traded funds (ETFs), and select options Wall Street's smartest money managers bought and sold in the latest quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
