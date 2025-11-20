NVIDIA Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe Anlegern mit wachsenden Sorgen rund um das Boomthema Künstliche Intelligenz die passende Antwort gegeben, schrieb Blayne Curtis in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Damit sollte das KI-Schiff auf Kurs bleiben./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
