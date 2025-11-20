NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.11.2025 06:30:00
Nvidia verbucht Milliardengewinne: Die Techkrise ist vorerst abgesagt
Der Chipriese Nvidia vermeldet weit bessere Zahlen als erwartet und sitzt auf prall gefüllten Kassen. Auch wenn die KI-Blase bisher nicht geplatzt ist, gibt es für Anleger und Investoren Grund zur Nervosität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
