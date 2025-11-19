NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|KI-Gigant mit Quartalsbilanz
|
19.11.2025 22:25:46
NVIDIA-Aktie mit Zuwächsen: Gewinn und Umsatz weiterhin stark
Mit der Bilanzvorlage von NVIDIA stand zur Wochenmitte einer der wichtigsten Termine der aktuellen Quartalssaison auf der Agenda - und der KI-Paltzhirsch hat geliefert.
So belief sich der Gewinn je Aktie im dritten Quartal von NVIDIAs Geschäftsjahr 2026 auf 1,30 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem kräftigen EPS-Anstieg auf 1,25 US-Dollar gerechnet, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,78 US-Dollar je Aktie verbucht hatte.
So belief sich der Gewinn je Aktie im dritten Quartal von NVIDIAs Geschäftsjahr 2026 auf 1,30 US-Dollar. Analysten hatten zuvor mit einem kräftigen EPS-Anstieg auf 1,25 US-Dollar gerechnet, nachdem NVIDIA im Vorjahreszeitraum einen Gewinn von 0,78 US-Dollar je Aktie verbucht hatte.
Auch der Umsatz des Chipkonzerns schnellte im abgelaufenen Jahresviertel kräftig nach oben und lag nun bei 57,01 Milliarden US-Dollar, nach 35,08 Milliarden US-Dollar im Vorjahrszeitraum. Das war mehr als von den Experten prognostiziert: Ihre Umsatzschätzungen hatten sich auf 54,85 Milliarden US-Dollar belaufen.
Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeigt sich die NVIDIA-Aktie nach Veröffentlichung der Quartalszahlen zeitweise 2,96 Prozent stärker bei 192,04 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
22:38
|Nvidia überrascht mit starkem Wachstum (Spiegel Online)
|
22:34
|Aufschläge in New York: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
22:34
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
22:29
|Nvidia reports strong growth from bumper AI chip sales (Financial Times)
|
20:03
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
20:03
|Aufschläge in New York: S&P 500 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20:03
|Freundlicher Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
18:01