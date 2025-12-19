NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
19.12.2025 08:32:00
Billionaire Philippe Laffont Is Selling Nvidia and Buying This Other Magnificent Chip Stock Instead
About halfway through every quarter, any institutional investment fund that manages more than $100 million is required to file a Form 13F with the Securities and Exchange Commission (SEC), documenting all the stocks that it bought and sold during the prior quarter.One such firm that I monitor closely is Coatue Management, founded by Philippe Laffont. During the third quarter, Coatue reduced its position in Nvidia (NASDAQ: NVDA) by 14% -- selling 1.6 million shares. At the same time, Laffont increased the fund's stake in Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) by 259% -- acquiring 5.2 million shares.Let's explore what may have motivated these moves and assess if now would be a good time to follow Laffont's lead.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
