Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
20.12.2025 09:30:00
Billionaires Sell Amazon Stock and Buy a Quantum Computing Stock Up 3,050% Since 2023
In the third quarter, a few wealthy hedge fund managers sold shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) and bought shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), a quantum computing stock that has advanced 3,050% since January 2023.Importantly, all three hedge fund managers beat the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) during the past three years, which makes them good sources of inspiration. Here's what investors should know about Amazon and Rigetti.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
