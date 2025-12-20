Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.12.2025 09:30:00

Billionaires Sell Amazon Stock and Buy a Quantum Computing Stock Up 3,050% Since 2023

In the third quarter, a few wealthy hedge fund managers sold shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) and bought shares of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), a quantum computing stock that has advanced 3,050% since January 2023.Importantly, all three hedge fund managers beat the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) during the past three years, which makes them good sources of inspiration. Here's what investors should know about Amazon and Rigetti.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazonmehr Nachrichten