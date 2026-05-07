BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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07.05.2026 13:00:02

BioNTech Board Authorizes $1 Bln ADS Repurchase Program

(RTTNews) - Thursday, BioNTech SE (BNTX) announced that its board has authorized a new program to repurchase American Depositary Shares or ADS for an aggregate amount of up to $1.0 billion.

The company intends to use the repurchased ADSs to satisfy obligations in the ordinary course of business. Also, it believes that the program is consistent with the company's capital allocation strategy as well as its commitment to sustainable value creation for the shareholders.

Repurchases under the program may be made until and including May 6, 2027.

In the pre-market hours, BNTX is trading at $95.34, up 0.09 percent on the Nasdaq.

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13.04.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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