FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe einen etwas verwirrenden Bericht zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Dies schmälere das Investmentpotenzial jedoch nicht, das auf einem sehr hohen Barbestand, einem profitablen Geschäft mit Covid-Vakzinen sowie einem derzeit deutlich unterbewerteten Onkologie-Portfolio basiere./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET



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