BioNTech Aktie

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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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17.03.2026 09:33:00

BioNTech (ADRs) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Antikörperspezialist habe einen etwas verwirrenden Bericht zum vierten Quartal vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Dies schmälere das Investmentpotenzial jedoch nicht, das auf einem sehr hohen Barbestand, einem profitablen Geschäft mit Covid-Vakzinen sowie einem derzeit deutlich unterbewerteten Onkologie-Portfolio basiere./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 07:54 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
$ 140,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 90,54 		Abst. Kursziel*:
54,63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 90,54 		Abst. Kursziel aktuell:
54,63%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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