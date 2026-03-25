BioNTech Aktie
|76,00EUR
|1,15EUR
|1,54%
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech anlässlich jüngster Daten zur Lungenkrebsstudie "Rosetta Lung-02" auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 US-Dollar belassen. Nach seinem Verständnis und basierend auf Äußerungen von Biontech und Bristol-Myers Squibb könnte es sein, dass sie von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zustimmung erhalten haben, einen Antrag auf Basis des progressionsfreien Überlebens zu stellen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 138,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 86,81
|
Abst. Kursziel*:
58,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 86,81
|
Abst. Kursziel aktuell:
58,97%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|11:38
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BioNTech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|BioNTech Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BioNTech (ADRs)
|75,85
|1,34%
