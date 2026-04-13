BioNTech Aktie
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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
BioNTech (ADRs) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
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Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
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Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Kursziel:
$ 155,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 95,50
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Abst. Kursziel*:
62,30%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 97,79
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Abst. Kursziel aktuell:
58,50%
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Analyst Name::
Harry Gillis
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KGV*:
-