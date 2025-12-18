BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
18.12.2025 10:45:33
BioNTech Closes Acquisition of CureVac N.V. Including Subsequent Offering Period to Strengthen its Unique Position in the mRNA Field
BioNTech has completed its exchange offer to acquire CureVac Acquisition complements BioNTech’s capabilities and proprietary technologies in mRNA design, delivery formulations, and mRNA manufacturing In total, approximately 86.75% of CureVac shares were tendered; BioNTech expects to complete theWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
