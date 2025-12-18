GNW-News: BioNTech schließt Übernahme von CureVac N.V. samt damit verbundener Nachangebotsfrist ab und stärkt so die einzigartige Position im mRNA-Feld

^* BioNTech hat das Umtauschangebot zur Übernahme von CureVac abgeschlossen

MAINZ, Deutschland, 18. Dezember 2025 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech", oder?das

Unternehmen") gab heute den Abschluss der Übernahme der CureVac N.V. (Nasdaq:

CVAC,?CureVac") bekannt, sowie dass die Nachangebotsfrist (Subsequent Offering

Period) des Umtauschangebots (exchange offer, das?Angebot") für alle

ausstehenden Aktien von CureVac heute um 6:01 Uhr MEZ (00:01 Uhr Östliche

Standardzeit) abgelaufen ist. Mit der erfolgreichen Übernahme beabsichtigt

BioNTech, die Fähigkeiten und unternehmenseigene Technologien in den Bereichen

mRNA-Design, Verabreichungsformulierungen und mRNA-Herstellung weiter zu

ergänzen. Die Übernahme baut auf BioNTechs langjähriger Erfolgsbilanz und

etablierten Position in der globalen mRNA-Industrie auf. Sie unterstützt zudem

die Umsetzung von BioNTechs Onkologie-Strategie, die sich auf zwei

tumorübergreifende (Pan-Tumor-)Programme fokussiert: mRNA-basierte

Krebsimmuntherapie-Kandidaten und Pumitamig (BNT327/BMS986545), ein gegen PD-L1

und VEGF-A gerichteter bispezifischer Antikörperkandidat, der gemeinsam mit

Bristol Myers Squibb Company (NYSE: BMY,?BMS") entwickelt wird.

?Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum erfolgreichen Abschluss dieser

Transaktion beigetragen haben. Sie vertieft unsere mRNA-Technologieplattform und

hat das Potenzial, die Möglichkeiten zur Entwicklung von mRNA als neue

therapeutische Wirkstoffklasse zu erweitern", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO

und Mitgründer von BioNTech.?Mit einem zugelassenen mRNA-Produkt und einer

Reihe von Programmen, die unterschiedliche Wirkmechanismen umfassen und sich in

der fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsphase befinden, treiben wir eine

neue Generation von Medikamenten voran, die Patientinnen und Patienten einen

echten Mehrwert bieten könnten."

?Mit dieser Übernahme wird die Pionierarbeit zweier deutscher mRNA-Unternehmen

der ersten Stunde zusammengeführt - eine Synergie aus Vision und Technologie. Es

ist kein Zufall, dass beide Unternehmen ihren Ursprung in Deutschland haben und

von engagierten Family Offices wie der ATHOS KG und der dievini Hopp BioTech

Holding unterstützt werden, die mit großem Unternehmergeist agieren und

langfristige Investments tätigen", sagte Helmut Jeggle, Vorsitzender des

Aufsichtsrats von BioNTech.?Diese Transaktion hat das Potenzial, einen

erheblichen Beitrag zur Innovationsagenda des Landes zu leisten und die nächste

Innovationswelle mit globaler Wirkung nicht nur mitzugehen, sondern

mitzugestalten."

Nach Abschluss der Übernahme werden Prof. Dr. Ugur Sahin, Dr. Sierk Poetting und

Ramón Zapata-Gomez den Vorstand der CureVac SE bilden, da die bisherigen

Mitglieder des Vorstands der CureVac SE freiwillig von ihren Ämtern

zurückgetreten sind. CureVac wird die bestehenden organisatorischen Prozesse

beibehalten, um eine nahtlose Weiterführung seines Geschäftsbetriebs zu

gewährleisten, während BioNTech die strategischen, operativen und

wissenschaftlichen Analysen abschließen wird, die notwendig sind, um die

künftige Organisations- und Portfolio-Struktur zu definieren.

BioNTech wurde von Computershare Trust Company, N.A., der Umtauschstelle für das

Angebot, darüber informiert, dass zum Ablauf der Nachangebotsfrist insgesamt

195.341.219 CureVac-Aktien, die zusammen etwa 86,75 % der ausgegebenen und im

Umlauf befindlichen Aktien von CureVac entsprechen, im Rahmen des Angebots

gültig angedient wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass der obligatorische

Erwerb der verbleibenden CureVac-Aktien im Januar 2026 im Rahmen der zuvor

angekündigten Nach-Angebots-Reorganisation abgeschlossen sein wird. Nach der

Nach-Angebots-Reorganisation werden CureVac-Aktien nicht mehr zum Handel

zugelassen sein.

Weitere Informationen zum Angebot, einschließlich der Nach-Angebots-

Reorganisation, wurden bereits in den Pressemitteilungen von BioNTech vom 26.

November 2025 (https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-

details/biontech-informiert-ueber-fortschritte-im-rahmen-des) und 3. Dezember

2025 (https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-

details/biontech-erfuellt-mindestannahmebedingungen-im-rahmen-des) dargelegt.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de

(https://www.biontech.com/de/de/home.html).

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete

Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie?potenziell",?kann",?wird",

?plant",?könnte",?würde",?erwartet",?strebt an",?in der Erprobung",

?Pipeline",?zu übernehmen",?Entwicklung",?einschließlich",?verpflichtet"

oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen

beinhalten unter anderem, sind aber nicht beschränkt auf: Aussagen über das im

Kaufvertrag vom 12. Juni 2025 zwischen BioNTech und CureVac (der?Kaufvertrag")

vorgesehene Angebot und weitere Transaktionen, die angestrebten Vorteile der

Transaktionen; das Potenzial und die Kapazität von BioNTech nach Abschluss der

Transaktion, und die potenziellen Auswirkungen der Transaktionen auf BioNTech

und CureVac. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des

Einflussbereichs von BioNTech oder CureVac. Anlegerinnen und Anleger werden

darauf hingewiesen, dass derartige zukunftsgerichtete Aussagen auf den

derzeitigen Erwartungen und Annahmen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse basieren und keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und

mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Sollten sich zugrunde liegende

Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken bzw. Unsicherheiten eintreten,

können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Es sollte kein

unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden.

Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die

Auswirkungen von Störungen aufgrund der im Kaufvertrag vorgesehenen

Transaktionen und die Auswirkungen der Transaktionen auf das operative Geschäft

von BioNTech, einschließlich möglicher Auswirkungen auf ihre Beziehungen zu

Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder zuständigen Behörden; das Ergebnis aller

Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Transaktionen; eine Ablenkung des

Managements von laufenden Geschäftsaktivitäten und -chancen infolge der im

Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen oder aus anderen Gründen; allgemeine

Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine politische, wirtschaftliche und

geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätzen, Inflation, Zoll- und

Wechselkursschwankungen und die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der

Ukraine sowie im Nahen Osten; die Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und

Veränderungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Ländern und Regionen

außerhalb Europas, einschließlich in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten; die

Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben für die pharmazeutische Industrie und

gesundheitspolitischer Regelungen in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen

Regionen; individuelle Verschreibungspräferenzen von Ärztinnen und Ärzten und

Patientinnen und Patienten; Wettbewerb durch andere Produkte; Herausforderungen

und Unsicherheiten, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbunden sind; die

Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; Fragen

der Produktsicherheit, Qualität, Datenintegrität oder Herstellung; sowie

potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen Datensicherheits- oder

Datenschutzvorgaben.

Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keine Verpflichtung,

solche in die Zukunft gerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es

aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen

Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen

abweichen, sind im Jahresbericht (Form 20-F) von BioNTech für das am 31.

Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt, in der durch nachfolgende

Einreichungen bei der SEC angepassten Fassung. Diese Unterlagen sind auf der

Website der SEC unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/) verfügbar.

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

Investoranfragen

Dr. Douglas Maffei

Investors@BioNTech.de (mailto:Investors@BioNTech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@BioNTech.de (mailto:Media@BioNTech.de)

