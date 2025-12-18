BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
18.12.2025 10:49:38
GNW-News: BioNTech schließt Übernahme von CureVac N.V. samt damit verbundener Nachangebotsfrist ab und stärkt so die einzigartige Position im mRNA-Feld
^* BioNTech hat das Umtauschangebot zur Übernahme von CureVac abgeschlossen
* Die Übernahme von CureVac ergänzt BioNTechs Fähigkeiten und
unternehmenseigene Technologien im Bereich mRNA-Design,
Verabreichungsformulierungen und mRNA-Herstellung
* Insgesamt wurden etwa 86,75 Prozent der CureVac-Aktien angedient; BioNTech
geht davon aus, dass der obligatorische Erwerb der verbleibenden CureVac-
Aktien im Januar 2026 im Rahmen der zuvor angekündigten Nach-Angebots-
Reorganisation abgeschlossen sein wird
* CureVac wird den operativen Betrieb entsprechend bestehender
Unternehmensprozesse fortführen, während BioNTech die strategischen,
operativen und wissenschaftlichen Analysen abschließen wird, die notwendig
sind, um die künftige Organisations- und Portfolio-Struktur festzulegen
MAINZ, Deutschland, 18. Dezember 2025 - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech", oder?das
Unternehmen") gab heute den Abschluss der Übernahme der CureVac N.V. (Nasdaq:
CVAC,?CureVac") bekannt, sowie dass die Nachangebotsfrist (Subsequent Offering
Period) des Umtauschangebots (exchange offer, das?Angebot") für alle
ausstehenden Aktien von CureVac heute um 6:01 Uhr MEZ (00:01 Uhr Östliche
Standardzeit) abgelaufen ist. Mit der erfolgreichen Übernahme beabsichtigt
BioNTech, die Fähigkeiten und unternehmenseigene Technologien in den Bereichen
mRNA-Design, Verabreichungsformulierungen und mRNA-Herstellung weiter zu
ergänzen. Die Übernahme baut auf BioNTechs langjähriger Erfolgsbilanz und
etablierten Position in der globalen mRNA-Industrie auf. Sie unterstützt zudem
die Umsetzung von BioNTechs Onkologie-Strategie, die sich auf zwei
tumorübergreifende (Pan-Tumor-)Programme fokussiert: mRNA-basierte
Krebsimmuntherapie-Kandidaten und Pumitamig (BNT327/BMS986545), ein gegen PD-L1
und VEGF-A gerichteter bispezifischer Antikörperkandidat, der gemeinsam mit
Bristol Myers Squibb Company (NYSE: BMY,?BMS") entwickelt wird.
?Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum erfolgreichen Abschluss dieser
Transaktion beigetragen haben. Sie vertieft unsere mRNA-Technologieplattform und
hat das Potenzial, die Möglichkeiten zur Entwicklung von mRNA als neue
therapeutische Wirkstoffklasse zu erweitern", sagte Prof. Dr. Ugur Sahin, CEO
und Mitgründer von BioNTech.?Mit einem zugelassenen mRNA-Produkt und einer
Reihe von Programmen, die unterschiedliche Wirkmechanismen umfassen und sich in
der fortgeschrittenen klinischen Entwicklungsphase befinden, treiben wir eine
neue Generation von Medikamenten voran, die Patientinnen und Patienten einen
echten Mehrwert bieten könnten."
?Mit dieser Übernahme wird die Pionierarbeit zweier deutscher mRNA-Unternehmen
der ersten Stunde zusammengeführt - eine Synergie aus Vision und Technologie. Es
ist kein Zufall, dass beide Unternehmen ihren Ursprung in Deutschland haben und
von engagierten Family Offices wie der ATHOS KG und der dievini Hopp BioTech
Holding unterstützt werden, die mit großem Unternehmergeist agieren und
langfristige Investments tätigen", sagte Helmut Jeggle, Vorsitzender des
Aufsichtsrats von BioNTech.?Diese Transaktion hat das Potenzial, einen
erheblichen Beitrag zur Innovationsagenda des Landes zu leisten und die nächste
Innovationswelle mit globaler Wirkung nicht nur mitzugehen, sondern
mitzugestalten."
Nach Abschluss der Übernahme werden Prof. Dr. Ugur Sahin, Dr. Sierk Poetting und
Ramón Zapata-Gomez den Vorstand der CureVac SE bilden, da die bisherigen
Mitglieder des Vorstands der CureVac SE freiwillig von ihren Ämtern
zurückgetreten sind. CureVac wird die bestehenden organisatorischen Prozesse
beibehalten, um eine nahtlose Weiterführung seines Geschäftsbetriebs zu
gewährleisten, während BioNTech die strategischen, operativen und
wissenschaftlichen Analysen abschließen wird, die notwendig sind, um die
künftige Organisations- und Portfolio-Struktur zu definieren.
BioNTech wurde von Computershare Trust Company, N.A., der Umtauschstelle für das
Angebot, darüber informiert, dass zum Ablauf der Nachangebotsfrist insgesamt
195.341.219 CureVac-Aktien, die zusammen etwa 86,75 % der ausgegebenen und im
Umlauf befindlichen Aktien von CureVac entsprechen, im Rahmen des Angebots
gültig angedient wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass der obligatorische
Erwerb der verbleibenden CureVac-Aktien im Januar 2026 im Rahmen der zuvor
angekündigten Nach-Angebots-Reorganisation abgeschlossen sein wird. Nach der
Nach-Angebots-Reorganisation werden CureVac-Aktien nicht mehr zum Handel
zugelassen sein.
Weitere Informationen zum Angebot, einschließlich der Nach-Angebots-
Reorganisation, wurden bereits in den Pressemitteilungen von BioNTech vom 26.
November 2025 (https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-
details/biontech-informiert-ueber-fortschritte-im-rahmen-des) und 3. Dezember
2025 (https://investors.biontech.de/de/news-releases/news-release-
details/biontech-erfuellt-mindestannahmebedingungen-im-rahmen-des) dargelegt.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-
Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen
abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-
Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten
erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-
Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-
Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet
Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der
Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.biontech.com/de/de/home.html).
Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete
Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie?potenziell",?kann",?wird",
?plant",?könnte",?würde",?erwartet",?strebt an",?in der Erprobung",
?Pipeline",?zu übernehmen",?Entwicklung",?einschließlich",?verpflichtet"
oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen
beinhalten unter anderem, sind aber nicht beschränkt auf: Aussagen über das im
Kaufvertrag vom 12. Juni 2025 zwischen BioNTech und CureVac (der?Kaufvertrag")
vorgesehene Angebot und weitere Transaktionen, die angestrebten Vorteile der
Transaktionen; das Potenzial und die Kapazität von BioNTech nach Abschluss der
Transaktion, und die potenziellen Auswirkungen der Transaktionen auf BioNTech
und CureVac. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des
Einflussbereichs von BioNTech oder CureVac. Anlegerinnen und Anleger werden
darauf hingewiesen, dass derartige zukunftsgerichtete Aussagen auf den
derzeitigen Erwartungen und Annahmen von BioNTech hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse basieren und keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und
mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Sollten sich zugrunde liegende
Annahmen als unzutreffend erweisen oder Risiken bzw. Unsicherheiten eintreten,
können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Es sollte kein
unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden.
Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die
Auswirkungen von Störungen aufgrund der im Kaufvertrag vorgesehenen
Transaktionen und die Auswirkungen der Transaktionen auf das operative Geschäft
von BioNTech, einschließlich möglicher Auswirkungen auf ihre Beziehungen zu
Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder zuständigen Behörden; das Ergebnis aller
Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Transaktionen; eine Ablenkung des
Managements von laufenden Geschäftsaktivitäten und -chancen infolge der im
Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen oder aus anderen Gründen; allgemeine
Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine politische, wirtschaftliche und
geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätzen, Inflation, Zoll- und
Wechselkursschwankungen und die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der
Ukraine sowie im Nahen Osten; die Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und
Veränderungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Ländern und Regionen
außerhalb Europas, einschließlich in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten; die
Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben für die pharmazeutische Industrie und
gesundheitspolitischer Regelungen in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen
Regionen; individuelle Verschreibungspräferenzen von Ärztinnen und Ärzten und
Patientinnen und Patienten; Wettbewerb durch andere Produkte; Herausforderungen
und Unsicherheiten, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbunden sind; die
Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu erlangen oder aufrechtzuerhalten; Fragen
der Produktsicherheit, Qualität, Datenintegrität oder Herstellung; sowie
potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen Datensicherheits- oder
Datenschutzvorgaben.
Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BioNTech keine Verpflichtung,
solche in die Zukunft gerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es
aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen
Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen
abweichen, sind im Jahresbericht (Form 20-F) von BioNTech für das am 31.
Dezember 2024 endende Geschäftsjahr aufgeführt, in der durch nachfolgende
Einreichungen bei der SEC angepassten Fassung. Diese Unterlagen sind auf der
Website der SEC unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/) verfügbar.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@BioNTech.de (mailto:Investors@BioNTech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@BioNTech.de (mailto:Media@BioNTech.de)
