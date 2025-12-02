BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Treibhausgas-Emissionen
|
02.12.2025 16:07:39
BMW plant massive CO2-Reduktion in Produktion und Fahrzeugen - Aktie gewinnt
Auch der Ausstoß der Fahrzeuge wird eingerechnet
Bei BMWs Berechnung der Emission fließt einerseits ein, was in der Produktion bei dem Autobauer und in der Lieferkette an CO2e anfällt. Zudem rechnet BMW ein, wie viel an Treibhausgasen die im jeweiligen Jahr verkauften Autos in ihrem Leben ausstoßen werden - genauer gesagt, in 15 Jahren mit einer Fahrleistung von 200.000 Kilometern.
Für 2019 kommt BMW so auf einen Wert von 150,1 Millionen CO2e. Das im Geschäftsbericht 2024 genannte Ziel für 2030 liegt bei 108,6 Millionen Tonnen. Bis 2035 sollen es noch einmal rund 20 Tonnen weniger werden als 2030 - also wohl weniger als 90 Millionen Tonnen.
Ziel soll nicht nur durch Elektroautos erreicht werden
Um das Ziel zu erreichen, setzt BMW unter anderem darauf, mehr erneuerbare Energien in Produktion und Lieferkette einzusetzen, häufiger recycelte Rohstoffe zu verwenden und die Effizienz seiner Produkte zu erhöhen.
Ein zentraler Treiber dürfte allerdings auch die Elektromobilität sein. Nach Angaben des Herstellers kommt beispielsweise der neue elektrische ix3 50 xDrive in der Lebenszeit-Betrachtung - also mit Produktion und 200.000 Kilometern im europäischen Strommix - auf 23 Tonnen CO2e. Ein vergleichbarer BMW X3 20 xDrive mit Verbrennungsmotor kommt auf 52,8 Tonnen. Beide Werte können in der Realität je nach Fahrweise und auf Basis anderer Faktoren abweichen.
Allerdings betont BMW auch aktuell: "Die weltweite Kundennachfrage nach Elektrofahrzeugen allein wird nicht ausreichen, um die gesetzten CO2e-Ziele für 2030 und 2035 zu erreichen."
Die BMW-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,25 Prozent fester bei 89,60 Euro.
/ruc/DP/nas
MÜNCHEN (dpa-AFX)
