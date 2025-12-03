Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Index im Blick
|
03.12.2025 09:28:57
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Zuschlägen
Um 09:12 Uhr klettert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,44 Prozent auf 5 711,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4,847 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,177 Prozent auf 5 696,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 686,17 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 716,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 696,25 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0,908 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 679,25 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 325,01 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 4 878,51 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 16,13 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,12 Prozent auf 36,90 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 524,00 EUR), Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 193,66 EUR), Bayer (+ 1,05 Prozent auf 34,51 EUR) und SAP SE (+ 0,89 Prozent auf 209,70 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Deutsche Börse (-0,80 Prozent auf 223,10 EUR), Allianz (-0,62 Prozent auf 369,50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,56 Prozent auf 535,20 EUR), Deutsche Bank (-0,50 Prozent auf 30,97 EUR) und BMW (-0,49 Prozent auf 89,12 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 523 591 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 359,190 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,77 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
