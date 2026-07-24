BNP Paribas Aktie
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
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24.07.2026 06:00:15
BNP Paribas shows there is life beyond Mars
French bank’s results relied on more sustainable trends than the SpaceX IPOWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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