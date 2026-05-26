FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 96 auf 98 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten im ersten Quartal 2026 eine uneinheitliche Geschäftsentwicklung verzeichnet, schrieb Sharath Kumar in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenresümee. Die BNP habe dabei mit soliden Ergebnissen hervorgestochen./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET



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