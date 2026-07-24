BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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24.07.2026 19:48:03

BNP Paribas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach vorgelegten Zahlen zum zweiten Quartal von 99 auf 109 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe ihre Versprechen, die harte Kernkapitalquote (CET1) zu verbessern, erfüllt, schrieb Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Rechtsstreitigkeiten inzwischen beendet seien und BNP dank Kosten- und Kapitalmanagement weiterhin höhere Renditen erziele, sehe sie nun Potenzial für eine weitere Neubewertung./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 12:37 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
109,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
105,84 € 		Abst. Kursziel*:
2,99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
105,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,12%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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