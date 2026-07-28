BNP Paribas Aktie

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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

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28.07.2026 12:01:55

BNP Paribas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal von 122 auf 136 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vorsteuergewinn und die Erträge hätten die von der französischen Großbank erhobenen Markterwartungen überboten, schrieb Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die operativen Ausgaben aber seien höher als zuvor prognostiziert ausgefallen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
136,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
108,40 € 		Abst. Kursziel*:
25,46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
107,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,07%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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