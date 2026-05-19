BNP Paribas Aktie
|88,53EUR
|0,45EUR
|0,51%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Flora Bocahut hob am Montag vor allem die harte Kernkapitalquote im ersten Quartal von 12,8 Prozent als besonders positiv hervor. Diese stütze höhere Ausschüttungen. Die Bewertung sei günstig. Es gebe aber weiterhin Rechtsrisiken./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
89,00 €
|
Abst. Kursziel*:
12,36%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
88,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,96%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
12:27
|Handel in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
18.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
18.05.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.05.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
15.05.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)