BNP Paribas Aktie
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WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 110 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee betonte am Dienstag die starke Ertragsdynamik sowie die steigenden Kapitalausschüttungen der französischen Bank. Sie hält die Ziele für 2026 für konservativ und die Aktienbewertung für günstig./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 10:39 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Overweight
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Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
119,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
108,40 €
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Abst. Kursziel*:
9,78%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
107,88 €
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Abst. Kursziel aktuell:
10,31%
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Analyst Name::
Delphine Lee
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KGV*:
-